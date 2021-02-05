Мінімальна зарплата в Україні в 10 разів менша, ніж у найбагатших країнах ЄС

Станом на 1 січня 2021 року 21 з 27 держав-членів Європейського союзу (ЄС) встановила мінімальну заробітну плату. Тільки Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія і Швеція не використовують такого показника.

Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, мінімальна місячна заробітна плата, як правило, становить не нижче 700 євро на сході і більше 1 500 євро на північно-заході ЄС.

Як зазначає Євростат, країни ЄС можна розділити на три основні групи в залежності від рівня мінімальної зарплати.

У січні 2021 року в десяти державах-членах, розташованих на сході ЄС, мінімальна заробітна плата була нижче 700 євро в місяць: Болгарія (332 євро), Угорщина (442 євро), Румунія (458 євро), Латвія (500 євро), Хорватія (563 євро), Чехія (579 євро), Естонія (584 євро), Польща (614 євро), Словаччина (623 євро) і Литва (642 євро).

У п'яти інших державах-членах, розташованих в основному на півдні ЄС, мінімальна заробітна плата коливається від 700 євро до трохи більше 1100 євро в місяць: Греція (758 євро), Португалія (776 євро), Мальта (785 євро), Словенія (1024 євро) та Іспанія (1108 євро).

В інших шести державах-членах, розташованих на заході і півночі ЄС, мінімальна заробітна плата перевищувала 1500 євро на місяць: Франція (1 555 євро), Німеччина (1614 євро), Бельгія (1 626 євро), Нідерланди (1 685 євро), Ірландія (1724 євро) і Люксембург (2 202 євро).

При цьому мінімальна заробітна плата в Сполучених Штатах в січні 2020 року становила 1024 євро в місяць.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року становить 6000 грн, що на 1000 грн вищі, ніж у 2019 році. За офіційним курсом НБУ (34,74 грн/євро) на 1 січня мінімальна зарплата становила 172 євро.

За рахунок зростання курсу євро за останній рік мінімальна зарплата в Україні знизилася (на 1 січня 2020 року була 179 євро).

Таким чином, мінімальна зарплата в Україні на початку 2021 року була приблизно в 9-10 разів нижча, ніж у Франції та Німеччині, Бельгії, Нідерландах та Ірландії та у 13 разів нижча, ніж у Люксембурзі.