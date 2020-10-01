Мінімальна зарплата в Польщі в 2021 стане в 3 рази вище мінімальної зарплати в Україні!

Про це повідомляє урядовий інформаційний центр (CIR). На скільки підвищиться ставка для українців і чи готова до цього польська економіка?

Ні для кого не секрет, що на польських підприємствах працює велика кількість українців. І якщо ще кілька років тому трудові мігранти з України погоджувалися на мінімальні умови оплати своєї праці в Польщі, то зараз вони набагато більш вибагливі. Справа в тому, що польським роботодавцям дійсно потрібні українські працівники, тому вони самі зацікавлені пропонувати українцям взаємовигідні умови.

Не дивно, що польський уряд обговорює проект підвищення мінімальної зарплати. Зараз вона становить 2600 злотих на місяць, 17 злотих на годину (брутто). А планується збільшення до 2800 злотих на місяць і мінімум до 18,30 злотих за годину (брутто) – це більше на цілих 7,7%. В "нетто" (чиста виручка), ми отримуємо 1960 злотих нетто. Тобто, в українській валюті, мінімальна зарплата в Польщі становитиме 14382 грн на місяць, в той час як в Україні середня зарплата становить всього 11446 грн в місяць. А різниця між мінімальною зарплатою в Польщі і мінімальною зарплатою в Україні буде відрізнятися більше, ніж в три рази: 14382 грн в Польщі і 4723 грн в Україні. Всі дані надані Державною службою статистики України за вересень 2020 року.

Повертаючись до польської економіки, якщо такий мінімум все-таки ухвалять, то він становитиме більше 53% середньої зарплати по Польщі – такого високого співвідношення мінімалка / середня зарплата немає ні в одній країні Європи. У малих польських фірмах 64% співробітників отримує мінімальну зарплату, в невеликих – близько 42%. Якщо мінімалку піднімуть, саме такі компанії можуть постраждати найбільше.

Ще одне побоювання полягає в тому, що на даний момент Польща не має достатньої кількості перевірених досліджень і статистики. Тому складно прорахувати, як підняття мінімальної зарплати позначиться на економіці країни і ринку праці.

Польські економісти також відзначають, що підвищення мінімальної заробітної плати може загрожувати польській економіці інфляцією і збільшенням кількості безробітних, зокрема, серед приїжджих різноробочих з України та інших країн.

Чому тоді мінімальну зарплату в Польщі планують підвищувати? У законопроекті йдеться про те, що рішення підняти зарплату безпосередньо пов'язано з великими проблемами в економіці країни, на які вплинула пандемія COVID19. "Збільшення мінімальної зарплати позитивно вплине на фінансовий стан домогосподарств, підвищить доходи працівників, яким потрібен захист в період кризи через епідемію".

Не будемо вживати гучні фрази про те, що польські підприємства "тримаються на українцях", а поглянемо на статистику. У кожній п'ятій польської компанії працюють українці. Їх наймає близько 19% польських фірм, з яких майже половина – це великі підприємства. Чи можемо ми говорити, що польські працедавці потребують більше українців? Однозначно, так.

У Польщі існує проблема демографічного спаду, вона створює дефіцит кадрів на підприємствах. Через високу конкуренцію, багато польських фірми вже давно скаржаться, що наймати українців стає все складніше. Їм потрібен персонал, тому вони готові вкладати в оплату праці, щоб боротися з кадровим дефіцитом.

Українці дійсно цінуються польськими роботодавцями на ринку праці. Тому польські фірми готові пропонувати їм хороші умови для чесної роботи, яка буде вигідна обом сторонам.

А ще одним підтвердженням того, що польські підприємці потребують більше українців, є той факт, що вони хочуть навіть скасувати українцям 10-денний карантин по приїзду на роботу в Польщу. Ще рік тому такий стан було складно навіть уявити, адже польські роботодавці заявляли, що навіть якщо всі українці перестануть працювати на їх підприємствах – не біда. Вони говорили про те, що у них працюють трудові мігранти з Білорусі, Казахстану та інших країн, тому навіть якщо українці перестануть до них їздити, великих втрат вони від цього не понесуть. Це говорилося в тому числі для того, щоб зайвий раз не підвищувати українцям в Польщі зарплату. Зараз же, ситуація обернулася в зворотну сторону, і тепер уже роботодавці готові платити більше, аби у них працювали.

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