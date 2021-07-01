Мінімальна пенсія в Україні зросла на 85 гривень

З 1 липня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Це перше підвищення за цей рік.
Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2021 рік.
Згідно з законом, з 1 липня мінімальна пенсія зросте на 85 гривень, або на 4,8% - з 1769 гривень до 1854 гривень.
Друге підвищення мінімальної пенсії заплановано на 1 грудня 2021 року - на 80 гривень, або на 4,3%, - з 1854 гривень до 1934 гривень.
Усього ж мінімальна пенсія зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.
Нагадаємо, зазвичай мінімальна пенсія підвищується двічі на рік - у липні та грудні. Востаннє мінімальна пенсія підвищувалася з 1 грудня 2020 року. Усього ж за 2020 рік мінімальна пенсія зросла на 8% - з 1638 грн до 1769 грн. Інфляція у минулому році становила 5,0%.
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати склав 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.