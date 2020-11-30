Мінімальна пенсія, допомога з безробіття, аліменти: що зміниться з 1 грудня

З 1 грудня 2020 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, мінімальна пенсія, аліменти, максимальна допомога з безробіття.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2020 рік.

Зокрема, підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це означає, що мінімальна пенсія зросте на 57 гривень - з 1712 гривень до 1769 гривень.

Крім того, зросте максимальна допомога по безробіттю. Її розмір становить чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (з 1 грудня - 2270 гривень). Таким чином, сума збільшиться з 8788 гривень до 9080 гривень.

Гарантований розмір аліментів з одного з батьків залежить від віку дитини і становить половину від прожиткового мінімуму. Так, для дитини віком до 6 років мінімальний розмір складе 960,5 гривень, а для 6-18 років 1197,5 гривень.

Законом про держбюджет на 2020 рік прожитковий мінімум на одну людину встановлено в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

Нагадаємо, відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.

Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.