Мины, окопы и "зубы дракона". Как РФ окопалась в три линии обороны, но Украину не остановить

После прорыва в Работино Запорожской области россияне пытаются усилить свою вторую и третью линию. Об этом на днях заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, там враг возводит дополнительные бетонные конструкции, окапывается и намерен еще глубже врыться в землю. Вероятно, понимая, что через некоторое время ему понадобятся второй и третий рубежи.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркивает: украинские бойцы закрепляются на новых позициях, бои кровопролитные, а линии обороны не такие, как показывают в кино.

"Все происходит по участкам. И на определенных участках пройдена первая линия. Кое-где приближаемся ко второй линии обороны", - объяснила она.

Как пишет The Wall Street Journal, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил западных коллег в том, что украинская армия на пороге прорыва фронта. С начала летней кампании прошло два с половиной месяца, и многим его темпы могут показаться слишком медленными.

Отметим, на юге у россиян было много времени, чтобы окопаться. И важно понимать, как устроены их линии обороны, которые сдерживают наше наступление. По крайней мере пока сдерживают.

Почти круговая оборона

Россия начала сооружать мощные укрепления во второй половине 2022 года после того, как осенью Украина провела стремительное наступление в Харьковской, Херсонской областях и на Донбассе.

Поначалу единой оборонительной линии не существовало. Например, в Донецкой и Луганской областях наемники ЧВК "Вагнера" построили так называемую "линию Вагнера" или "линию Пригожина" (по имени главаря Евгения Пригожина), на левобережье Днепра в Херсонской области армия возвела "линию Суровикина" (по имени тогдашнего командующего оккупационными войсками Сергея Суровикина).

Фото: линии обороны растянулись от северных приграничных областей до Крыма (карта OSINT-аналитика Brady Africk)

Параллельно создавались укрепления в Белгородской и Курской областях. И уже к маю 2023 года вырисовалась сплошная линия от северо-восточных границ Украины с Россией до Крымского перешейка.

О линиях "Вагнера" и Суровикина обычно говорят, имея в виду бетонные пирамидки ("зубы дракона"), которые должны помешать продвижению украинской техники. Однако это элементы более сложной системы.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объясняет, на что полагается враг в своей обороне.

"Под линиями имеется в виду сеть окопов и блиндажей, а также укрепрайонов, где блиндажи укреплены не просто с помощью древесины, но и бетона. То есть это своего рода небольшие доты или бункеры, которые используются для командных пунктов недалеко от линии фронта. Также сюда относят минные поля, бетонные надолбы и большие противотанковые рвы", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Отметим, в наиболее укрепленных районах в Запорожской области и на Крымском перешейке оборона состоит из трех рубежей.

Три линии обороны - в чем разница

Согласно данным спутниковых снимков, многоуровневая оборона протянулась на сотни километров вдоль линии фронта. И на некоторых направлениях она может достигать 30 километров в глубину оккупированного юга.

Фото: схема российской обороны на юге (telegraph.co.uk)

Например, на спутниковом снимке в районе Михайловки (40 км на запад от Токмака) видны противотанковые рвы, которые служат тыловыми оборонительными позициями примерно в 20 км от линии фронта. Перед ними "зубы дракона", а еще ближе к фронту - траншеи для пехоты.

Фото: оборонительные линии россиян в районе Михайловки Запорожской области (telegraph.co.uk)

Но это лишь один из примеров. Противник часто размещает глубокие окопы перед посадками, которые использует для маскировки артиллерийских позиций. А перед своими траншеями плотно минирует местность.

Мусиенко говорит, что сеть окопов и блиндажей характерна для всех линий обороны, да и в целом принцип их организации довольно схожий.

"Разница в том, что второй и третьей линии находятся как раз больше бетонных бункеров, потому что там находится командование для координации и организации ведения боевых действий",- добавил он.

По оценкам Королевского института вооруженных сил (Великобритания), оборона россиян Украины выглядит следующим образом:

первая линия - боевые позиции пехоты

вторая линия - траншеи с так называемыми "лисьими норами" (полнопрофильные окопы с нишами, где пехота укрывается от бомбежки или артиллерийского налета). Перед второй линией размещены "зубы дракона" и противотанковые рвы глубиной 4 м и шириной 6м, а также проволочные заграждения

третья линия - позиции для тяжелой техники и укрытия для резервов

Российские укрепления называют одними из самых обширных систем оборонительных сооружений, построенных когда-либо вообще. И они могут простираться вдоль фронта от Крыма до Донбасса.

Фото: схема российской обороны (инфографика telegraph.co.uk)

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко несколько уточняет схему. По его словам, первая линия является полосой обеспечения. На ней находятся минные поля, окопы, секретные позиции с ПТРК и пулеметные пункты. Назначение - блокирование и остановка наступающих сил.

Вторая линия - основная. На ней сконцентрированы мотострелковые подразделения, бронетехника - БМП, БТР и танки - и артиллерия, которая прикрывает первую линию.

"Третья линия - тыловая. Там преимущественно логистика, склады с боеприпасами, ГСМ, штабы, ремонтные базы, командные пункты, пункты управления и госпитали. А также средства противовоздушной обороны тоги или иного эшелона. Причем, когда происходит прорыв первой линии и наступающие выходят на вторую, артиллерию перетаскивают на третью", - рассказал он в беседе с изданием.

Никак не обойти

Оборона россиян в три линии растянулась почти по всему южному фронту. Конечно, есть более плотные участки, есть менее. Сейчас Вооруженные силы Украины двигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. И с июня 2023-го здесь освободили около десятка населенных пунктов.

По мнению Александра Мусиенко, перед контрнаступлением Силы обороны неоднократно проводили разведку боем и разведку местности, оценивая оборону врага. И на сегодня видно, что все линии примерно на одном уровне.

"Если бы у нас была возможность обойти их, как линию Мажино во Франции, когда немцы зашли через бельгийские леса, пожалуй, мы бы ей воспользовались. Мы могли бы, например, провести фланговую операцию с правобережья на левобережье Херсонской области, где у них, возможно, не такие сильные укрепления. Хотя сейчас наши силы пробуют это делать, враг сопротивляется, поэтому, скорее всего, линии обороны везде на юге примерно одинаковые", - объяснил он РБК-Украина.

Александр Коваленко подчеркивает: при выборе куда наступать, украинские силы интересовало не столько плотность линий обороны РФ, сколько направления, по которым можно продвигаться вперед.

"Если где-то не столь плотная оборона, но там поля, леса и болота, то наступать будет гораздо сложнее, чем через насыщенную обороны, но с логистическим потенциалом. Важную роль также играют такие моменты, как наличие господствующих высот, географические и ландшафтные особенности", - рассказал эксперт.

Где прорывается оборона и куда дошли ВСУ

Прямо сейчас украинские войска на некоторых участках уже прорвали первую линию и выходят на вторую. В первую очередь речь идет о районе села Работино. Опрошенные РБК-Украина с этим согласны.

Фото: ВСУ после Работино почти дошли до Новопрокоповки (deepstatemap.live)

Аналитики ISW обратили внимание на тактические отчеты РФ о том, что спецназ занимает позиции за первой линии, а возможно и за второй. И в рядах оккупантов уже говорят о критическом моменте на поле боя. Из этого следует, что вторая линия может быть менее защищенной, чем ожидалосью.

Александр Коваленко уверен, что наши войска уже подошли ко второй линии на участке между Работино и селом Вербовое. И сейчас там формируется плацдарм для дальнейшего прорыва. По данным Генерального штаба, есть успехи в сторону Новопрокоповки.

Что касается Бердянского направления на админгранице Запорожской и Донецкой областей, то прорыв первой линии продолжается на юг от поселка Урожайное.

"Если мы выйдем на Старомлиновку, это можно будет считать прорывом первой линии обороны. Село Завитне Бажання, которое предстоит освободить, еще на первой, а вот Керменчик и Старомлиновка - уже вторая", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Фото: ВСУ почти дошли до села Завитне Бажання, но еще не прорвали первую линию (deepstatemap.live)

Отметим, за Старомлиновским плацдармом открывается оперативный простор до следующих укреплений в 20 километрах от Мариуполя и дороги на Бердянск.

По логике боевых действий, прорыв первой линии является самой тяжелой задачей для наступающих, а прорыв второй - самой важной.

"Первая оборудована на глубину до 5 км, следующая за ней - на 15 км. Но если она начинает сыпаться на первой трети, то сдержать каскадный эффект россиянам будет очень тяжело…Потому важно наступать быстро, действовать на опережение, чтобы лишить их возможности занять новые позиции и подготовиться к обороне", - добавил эксперт.