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Маляр о ситуации на южном фронте: мы продвигаемся, враг - нет

Четверг 24 августа 2023 16:38
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Маляр о ситуации на южном фронте: мы продвигаемся, враг - нет Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины на южном фронте продолжается. Бои нелегкие, ведь враг хорошо вооружен и окопанный, но нашим военным удается продвигаться вперед.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, несмотря на то, что оккупанты имеют мощную линию обороны, им не удается ни продвигаться, ни реализовывать другие свои планы.

"На Юге продолжается наступательная операция по нескольким направлениям. Результат очевиден: мы продвигаемся, враг - нет. Наши Вооруженные Силы серьезно уменьшают оборонный потенциал врага", - рассказала Маляр.

Она рассказала, что оккупанты пытаются усилить вторую и третью линии обороны. Они пробуют также сделать железобетонные конструкции.

"Это не такая линия обороны, как показывают в фильмах. Все происходит участками. И на определенных участках пройдена первая линия. Кое-где приближаемся ко второй линии обороны действительно, враг укреплен", - пояснила она.

Ситуация на фронте

Как писал Институт изучения войны (ISW), наши воины имели значительный успех в Запорожской области. В частности, воины дерутся за Клищиевку и продолжают усилия по форсированию Днепра в Херсонской области.

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Анна Маляр
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