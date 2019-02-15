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Мінгареллі закликав ВР покращити координацію з Кабміном щодо євроінтеграційних законів

Новини » Політика    15.02.2019 - 10:59
Мінгареллі закликав ВР покращити координацію з Кабміном щодо євроінтеграційних законів
Фото: Хьюг Мінгареллі (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, Рада могла б приймати євроінтеграційні закони кожного засідання

У Верховній раді має покращитись координація між Кабінетом міністрів та представниками парламенту, які мають погоджувати ухвалення євроінтеграційних законопроектів. Про це повідомив голова представництва Європейського союзу в Україні Хьюг Мінгареллі під час круглого столу "Ефективна реалізація Угоди про Асоціацію України з ЄС", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, парламент міг би приймати євроінтеграційні закони кожного засідання.

"Як ми вже пропонували під час кожної сесії засідань Верховної ради, якщо, скажімо, заступник прем’єр-міністра з питань європейської інтеграції з одного боку, з вашого боку - інші представники, які можуть погодити основні законодавчі акти чи положення, які можна приймати кожної сесії, кожного засідання парламенту. Це сприяло би кращій координації роботи Кабінету міністрів з одного боку  і парламенту України з іншого", -  повідомив Мінгареллі.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про саботаж народними депутатами євроінтеграційних законів.

Як писало РБК-Україна, в серпні президент Петро Порошенко доручив Кабміну вжити заходів щодо секторальної євроінтеграції України.

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