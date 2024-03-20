RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минфине сообщили, на что пойдет транш ЕС на 4,5 млрд евро

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Госбюджет Украины получил первый транш в рамках переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Европейского Союза Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Как отметили в пресс-службе, в рамках переходного финансирования перед Украиной в повестке дня стоит 5 реформ в следующих сферах: управление государственными финансами, борьба с коррупцией, развитие бизнес-среды и т.д.

Следующий транш объемом 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам выполнения таких реформ и положительной оценки Европейской комиссии, сообщили в Минфине.

Напомним, что Ukraine Facility - это инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024 - 2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, инвестиционный фонд - 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку - 4,76 млрд евро.

Крупные транши Украине

На прошлой неделе в НБУ заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования.

Как сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук, фактически эти средства поступят в бюджет и сразу станут международными резервами.

"Эта валюта не пойдет напрямую на валютный рынок. В то же время, эти средства будут использованы правительством для того, чтобы профинансировать свои расходы. Часть из них, скорее всего, будет использована и также отразится на состоянии валютного рынка", - сказал он.

Николайчук уточнил, что Украина рассчитывает получить в марте от ЕС 4,5 млрд евро, от Канады 1,5 млрд долларов, от Всемирного банка 1,5 млрд долларов, от МВФ 900 млн долларов. Еще 1,5 млрд евро ЕС предоставит в апреле.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзМинистерство финансов Украины