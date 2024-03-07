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Минфин назвал потребность Украины во внешнем финансировании на приоритетное возобновление

Фото: заместитель главы Минфина Украины Ольга Зыкова (mof.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в текущем году составляет около 37,3 млрд долларов. При этом на финансирование первоочередных нужд восстановления необходимо 9,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

По словам заместителя главы Минфина Ольги Зыковой, правительство страны после начала широкомасштабного вторжения РФ работает над сохранением макроэкономической стабильности "в условиях экстремальной неопределенности и вызовов".

"И поддержка международных партнеров чрезвычайно важна, поскольку все внутренние ресурсы мы направляем на противостояние агрессору", - отметила чиновница в ходе выступления на Круглом столе, посвященном восстановлению Украины и роли государственного и частного секторов в его процессе (Ukraine Roundtable: Infrastructure Reconstruction and Financing), состоявшегося 4 марта в Париже.

Представительница министерства отметила, что обеспечение приоритетов госбюджета, а также восстановление страны "являются определяющими для экономического развития, а также возвращение украинцев домой".

Зыкова поблагодарила международных партнеров за оказанную поддержку и отметила потребности Украины в 2024 году. Также она обратила внимание, что быстрое восстановление является ключевым приоритетом, поскольку способствует созданию безопасных условий жизни для украинцев и экономическому восстановлению страны.

Оценка ущерба из-за агрессии России

По оценке отчета "Третья быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление Украины" (RDNA3), разработанного совместно украинским правительством, Всемирным банком, Европейской Комиссией и представительством ООН, в 2024 году Украина нуждается около 15 млрд долларов США на быстрое восстановление.

Из них около 5,5 млрд долларов США уже профинансировано из госбюджета и через донорскую поддержку. Таким образом, Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления.

Восстановление Украины

Напомним, недавно Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины. На это может потребоваться до 486 млрд. долларов в течение следующего десятилетия.

Больше всего в результате войны пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сельское хозяйство и энергетика.

При этом недавно в правительстве ответили на самые популярные вопросы программы "єВідновлення", в рамках которой украинцы могут получить средства на восстановление жилья.

Ранее сообщалось, что Кабмин решил выделить 9,3 млрд гривен на возобновление страны от последствий российской агрессии. В частности, деньги хотят потратить на ремонт жилья.

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