У Мінфіні США відтермінували санкції проти Венесуели

Глава Мінфіну США наголосив, що санкції з Венесуели знімуть лише у разі демократичної зміни влади в країні

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло коррективы в приказ о введении санкций против крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA), которыми санкции были отсрочены до 28 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Таким образом, министерство позволило американским компаниям покупать венесуэльскую нефть до 28 апреля 2019 года.

По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, санкции с Венесуэлы снимут только в случае демократической смены власти в стране.

Добавим, кроме запрета на торговлю нефтью с венесуэльскими государственными компаниями, Штаты также заморозили активы Венесуэлы на 7 миллиардов долларов. Отмечается, что в случае неразблокирования этих активов в течение года Венесуэла может потерять до 11 миллиардов долларов доходов.

Напомним, в Администрации США решили ввести санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Отмечалось, что санкции усиливают давление на Николаса Мадуро и демонстрируют поддержку США Хуану Гуайдо, лидеру венесуэльской оппозиции, который объявил себя временным исполняющим обязанности президента.

Как писало РБК-Украина, цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 4 февраля 2019 года, поднялась выше 63 долларов за баррель на фоне решения США о введении санкций против Венесуэлы.

Добавим, Штаты могут ввести санкции против Турции из-за покупки золота у Венесуэлы.

