У Мінфіні розподілили обов'язки між заступниками міністра

Міністр фінансів України Сергій Марченко своїм наказом від 6 квітня 2020 року затвердив розподіл обов’язків між керівництвом відомства. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з наказом, на посаді першого заступника міністра Денис Улютін відповідатиме за міжбюджетні відносини (державний та місцеві бюджети), фінансування безпеки і оборони, органів прокуратури та окремих правоохоронних органів, виконання національних програм співробітництва Україна-НАТО.

Роман Єрмоличев, який до призначення очолював Департамент видатків бюджету гуманітарної сфери, в якості заступника відповідатиме за профільний напрям, а також видатки соціальної сфери та органів влади.

Василь Шкураков надалі відповідатиме за формування і реалізацію боргової політики, створення системи управління фіскальними ризиками, надходження до державного бюджету від державних підприємств.

До повноважень Юрія Гелетія віднесені сфери фінансової політики, міжнародних фінансових проектів, пробірного контролю і лотерей.

Світлана Воробей відповідатиме за формування та реалізацію Міністерством фінансів податкової та митних політик, а також верифікацію державних виплат.

Нагадаємо, 30 березня Верховна рада України з другої спроби призначила новим міністром фінансів Сергія Марченка. За його призначення проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.

У ході попереднього позачергового засідання Рада звільнила Ігоря Уманського з посади глави Мінфіну.