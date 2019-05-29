Мінфін суттєво скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 травня 2019 року залучило до державного бюджету 3,629 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 04.09.2019 на суму 31,424 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 20.11.2019 на суму 459,620 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,32% річних.

з погашенням 06.05.2020 на суму 713,179 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 16.06.2021 на суму 30,612 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,95% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 30.01.2020 на суму 13,211 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 15.10.2020 на суму 3,906 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Крім того, Мінфін дорозмістив доларові облігації з достроковим погашенням на 73,861 млн доларів під 3,85%.

Нагадаємо, за результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики 21 травня 2019, до державного бюджету було залучено 5,049 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Мінфіну, портфель нерезидентів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України з початку року зріс більш ніж у шість разів і на кінець травня становить близько 39,7 млрд грн. Вкладення в ОВДП фізичних осіб також демонструють позитивну динаміку. За минулий рік цей показник збільшився в чотири рази (з 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) і сьогодні становить 9 млрд грн.