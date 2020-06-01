Мінфін заявив про 100% виконання держбюджету в травні

Змінений бюджет виконується значно краще
У травні 2020 року в загальний фонд державного бюджету України надійшло 63,9 млрд грн. Таким чином розпис виконано на 100%.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів з посиланням на Державну казначейську службу.
За даними прес-служби, з урахуванням невиконання розпису доходів, яке склалося в січні-квітні 2020 року (86,1%), розпис доходів за підсумками січня-травня по загальному фонду державного бюджету в цілому виконана на 88,4%.
З основних тенденцій травня 2020 року в Мінфіні зазначили наступне:
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.
Національний банк (НБУ) прогнозує більш значне падіння доходів державного бюджету, ніж це передбачено змінами, які були внесені в закон про держбюджет у квітні 2020 року.
Автор: Олександр Білоус