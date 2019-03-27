Мінфін різко скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 березня 2019 року залучило до державного бюджету 5,483 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 17.07.2019 на суму 1,187 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.

з погашенням 04.09.2019 на суму 1,878 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.

з погашенням 29.01.2020 на суму 3,486 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 08.07.2020 на суму 520,714 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,25% річних.

з погашенням 24.03.2021 на суму 2,076 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,00% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 19.06.2019 на суму 8,514 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,5% річних.

з погашенням 12.02.2020 на суму 1,630 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 11.02.2021 на суму 52,365 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості становив 7,75% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 березня 2019 року залучило до державного бюджету 12,53 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

У січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро).