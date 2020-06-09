Мінфін збільшив продаж держоблігацій на аукціоні в шість разів

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Міністерство залучило велику позику в євро

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 9 червня 2020 року залучило до державного бюджету 17,833 млрд грн (за курсом НБУ). Це вшестеро більше, ніж на попередньому аукціоні 2 червня (2,945 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 19.08.2020 на суму 527,250 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,75% річних,

з погашенням 25.11.2020 на суму 479,055 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 9,50% річних.

з погашенням 24.02.2021 на суму 205,475 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,70% річних.

з погашенням 19.05.2021 на суму 207,404 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,70% річних,

з погашенням 17.11.2021 на суму 5,763 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,80% річних.

Крім того, Мінфін продав ОВДП в євро:

з погашенням 13.05.2021 на суму 353,294 млн євро, середньозважений рівень дохідності склав 2,20% річних.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Мінфін у травні 2020 року зайняв на ринку 50 млрд гривень.

За його словами, цього достатньо, щоб зараз фінансувати держбюджет. При цьому потенційно Мінфін міг зайняти більше.

Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що програма Національного банку України (НБУ) по довгостроковому рефінансуванню банків спрямована на покриття дефіциту держбюджету.

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Автор: Олександр Білоус