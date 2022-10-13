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Минфин США предложил вариант предельной цены на российскую нефть

Фото: Джанет Йеллен, глава Минфина США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США считают. что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 долларов за баррель.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Министр также выразила мнение, что себестоимость добычи нефти в России "достаточно низкая".

"Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то долларов за баррель. Ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть", - заявила Йеллен.

Напомним, страны G7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США - планируют ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года.

Эксперты говорят, что это может означать потенциальное ограничение на уровне около 60 долларов за баррель, поскольку российская нефть марки Urals, основанная на эталонной марке Brent, продавалась по цене от 50 до 70 долларов за баррель в 2019 году.

Ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть. В частности, среди них может быть Индия.

Отметим, доходы бюджета РФ составили за девять месяцев 2022 года 19,7 трлн рублей, нефтегазовые доходы 8,5 трлн рублей.

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