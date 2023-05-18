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Минфин США изучит последствия санкций против России

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Вашингтон, Четверг 18 мая 2023 10:13
Минфин США изучит последствия санкций против России Фото: Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов США наняло двух экономистов для изучения прямых и непредвиденных последствий санкций, которые стали играть центральную роль во внешней политике США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Группа экономического анализа санкций исследует побочный ущерб от санкций до их введения и после их введения, чтобы выяснить, следует ли их скорректировать. В сентябре прошлого года Министерство финансов объявило о создании новых должностей.

Главным экономистом по санкциям будет Рэйчел Лингаас, которая ранее работала экономистом в Международном валютном фонде. Ее заместителем будет Лина Бхатнагар, сотрудник Министерства финансов, работавшая над политикой США в отношении Азии. Ожидается набор новых сотрудников, опубликованы две вакансии.

США значительно расширили применение санкций после терактов 11 сентября, а вторжение России в Украину в начале 2022 года спровоцировало масштабную кампанию финансовых наказаний, поскольку США и их союзники стремились ограничить возможности президента Владимира Путина финансировать войну.

Некоторые исследователи утверждают, что санкциями злоупотребляют, ими трудно управлять и их почти невозможно отменить после их введения. В недавнем отчете Центра экономических и политических исследований основное внимание уделялось человеческим издержкам санкций, и было обнаружено, что они значительно ухудшают условия жизни в целевых странах.

Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, заявил, что министерство привержено изучению последствий санкций для своих целей, а также их влияния на партнеров и союзников.

"Важно, как вы определите, а затем сможете заранее смягчить эти последствия, - сказал Нельсон на конференции в Вашингтоне "Действительно ли санкции привели к тому результату, которого мы добивались?".

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите в Японии на этой неделе. Меры будут направлены на то, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действия Москвы.

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