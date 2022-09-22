Минфин США открыли вакансию "гуру по санкциям": что предусматривает эта должность
На фоне резкого роста количества вводимых США санкций, Министерство финансов начало искать человека, который будет следить за тем, чтобы введённые ограничения были эффективными.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Гуру по санкциям" будет консультировать Казначейство касаемо влияния ограничений на "фискальную и монетарную политику, обменные курсы, финансовые рынки, банковское дело, инвестиции, внешнюю торговлю, энергетику, многостороннюю и двустороннюю помощь, официальный долг" и другие связанные с этим вопросы.
Должность предусматривает заработную плату в размере 150 000 долларов, а также предполагает доступ к государственным тайнам.
Таким образом, США пытается избежать непредвиденных последствий санкций, учитывая то, что их количество и сложность ежедневно растет.
"Мы не хотим, чтобы кто-то просто писал 460-страничную научную работу", - заявил советник замминистра по вопросам терроризма и финансовой разведки Алекс Паретс.
Кандидат на должность должен будет возглавить новое подразделение экономического анализа санкций.
В целом поиск "гуру по санкциям" является следствием того, что США за десятилетие после теракта 11 сентября увеличили количество санкций на 933%. Более того, эта цифра продолжает расти, поскольку Штаты накладывают все больше ограничений на Россию, из-за ее вторжения на территорию Украины.
Одной из главных задач экономиста по вопросам санкций будет избегание экономических потрясений, подобных тем, с которыми столкнулся мировой рынок алюминия в 2018 году, после того, как США ввели ограничения против компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, включая United Co. "Русал Интернешнл" и ПАО "Русал Интернешнл"
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейская комиссия в ближайшие дни начнет консультации с представителями стран ЕС по новому пакету санкций против России.
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