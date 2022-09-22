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Мінфін США відкрив вакансію "гуру по санкціям": що передбачає ця посада

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Четвер 22 вересня 2022 12:00
Мінфін США відкрив вакансію "гуру по санкціям": що передбачає ця посада Фото: мінфін США відкрили вакансію "гуру по санкціям" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі різкого зростання кількості санкцій, які вводить США, Міністерство фінансів розпочало шукати людину, яка стежитиме за тим, аби введенні обмеження були ефективними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нова посада з питань санкцій консультуватиме Казначейство щодо впливу обмежень на "фіскальну та монетарну політику, обмінні курси, фінансові ринки, банківську справу, інвестиції, зовнішню торгівлю, енергетику, багатосторонню та двосторонню допомогу, офіційний борг" та інші пов'язані з ними питання.

Посада передбачає заробітну плату в розмірі 150 000 доларів, а також передбачатиме доступ до державних таємниць.

Таким чином США намагається уникнути непередбачуваних наслідків санкцій, враховуючи те, що їх кількість та складність щодня зростає.

"Ми не хочемо, щоб хтось просто писав 460-сторінкові наукові роботи", - заявив радник заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Алекс Паретс.

Кандидат на посаду повинен буде очолити новий підрозділ економічного аналізу санкцій.

Загалом пошук "гуру по санкціях" є наслідком того, що США, за десятиліття після теракту 11 вересня, збільшили кількість санкцій на 933%. Ба більше, ця цифра продовжує лише зростати, оскільки Штати накладають все більше обмежень на Росію, через її вторгнення на територію України.

Одним із головних завдань економіста з питань санкцій, буде уникнення економічних потрясінь, подібних до тих, з якими зіткнувся світовий ринок алюмінію в 2018 році, після того, як США ввели обмеження проти компаній, що пов'язані з російським олігархом Олегом Дерипаскою, включаючи United Co. "Русал Інтернешнл" і ПАТ "Русал Інтернешнл"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейська комісія найближчими днями розпочне консультації з представниками країн ЄС щодо нового пакету санкцій проти Росії.

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