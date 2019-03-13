Мінфін США створив стратегічний підрозділ з питань РФ

США внесли в санкційні списки вже понад 270 російських фізосіб і компаній

Минфин США создал внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке шесть подразделений стратегического воздействия, в сферу которых входят вопросы РФ, КНДР, Ирана, террористической организации "Исламское государство", виртуальной валюты, прав человека и коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письменное заявление заместителя министра финансов США Сигал Манделкер.

В заявлении речь идет о новом механизме. В частности, по ее словам, "эти подразделения объединяют экспертов TFI, обеспечивая надлежащее взаимодействие наших инструментов и полномочий для достижения стратегических и тактических целей".

Также Манделкер рассказала, что администрация президента США Дональда Трампа внесла в санкционные списки уже более 270 физических и юридических лиц, связанных с РФ.

Она отметила, что "многие объекты наших санкций стали изгоями для международного сообщества и утратили способность изображать из себя легитимных бизнесменов. В одном из примеров мы смогли устранить контроль Олега Дерипаски, олигарха, тесно связанного с Кремлем, над важными для глобального рынка алюминия компаниями".

Напомним, ранее на сайте Белого дома опубликован проект бюджета США на 2020-й финансовый, который предусматривает направить 500 млн долларов на борьбу с "пагубным влиянием России". Общий объем расходов - 4,74 трлн долларов. Доходы бюджета указаны на уровне 3,64 трлн долларов, таким образом, ожидаемый дефицит составит 1,1 трлн долларов.