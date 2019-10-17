Мінфін США пригрозив Туреччині новими санкціями

Сполучені Штати Америки запровадять додаткові санкції проти Туреччини, якщо вона не припинить воєнний наступ на північному сході Сирії. Про це заявив міністр фінансів Стівен Мнучін, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

"США запровадять додаткові санкції, якщо не буде встановлено перемир'я", - заявив глава Мінфіну.

Раніше, 15 жовтня, Трамп запровадив нові санкції проти Туреччини через її військову операцію в Сирії проти курдів, що почалася 9 жовтня - під обмеження потрапили Міненерго і Міноборони країни та кілька чиновників.

16 жовтня Трамп пригрозив додатковими, "руйнівними для економіки Туреччини санкціями, якщо переговори між країнами не пройдуть успішно.

На зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкару вирушили віце-президент США Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина готова відповісти на будь-які санкції, запроваджені урядом США через турецьку військову операцію в Сирії. Чавушоглу підкреслив, що запровадження санкцій з боку США не здатне змінити принциповість Туреччини в питанні Сирії.