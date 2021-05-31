Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі

Міністерство фінансів США з 3 червня відновить санкції щодо кількох білоруських компаній. Ці санкції були введені ще у 2006 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника відомства.

Під санкції, зокрема, потраплять "виробник шин, підприємство з виробництва добрив, а також виробник фарб".



Після перемоги Олександра Лукашенка на виборах 2006 року США ввели санкції щодо Мінська через порушення прав людини в республіці. Тоді громадянам і компаніям США заборонили надавати фінансування, товари або послуги особам, які потрапили в список, і навпаки. До списку санкцій увійшов, зокрема, сам Лукашенко.

Серед компаній, на які поширювалися санкції – "Белнефтехим" і його американське представництво, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцьк-Скловолокно", Білоруський нафтовий торговий дім.



