Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні у вісім разів

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 1,317 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 12 листопада обсяг був 10,897 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 19.02.2020 на суму 127,075 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,95% річних.

з погашенням 30.09.2020 на суму 526,338 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,46% річних.

з погашенням 29.09.2021 на суму 664,576 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,50% річних.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.

Зазначимо, за минулий тиждень (11-15 листопада) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,922 млрд грн до 104,898 млрд грн.