Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні у вісім разів

В умовах зниження ставок покупців на облігації стає все менше
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 1,317 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 12 листопада обсяг був 10,897 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.
Зазначимо, за минулий тиждень (11-15 листопада) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,922 млрд грн до 104,898 млрд грн.