Мінфін збалансував основу бюджету-2021, - Шмигаль

Міністерство фінансів України збалансувало основу державного бюджету на 2021 рік. Проект бюджету буде поданий до Верховної ради до 15 вересня.

Про це повідомив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль у ході години запитань до уряду у ВР.

"Бюджет зараз у стадії формування. До 15 вересня, як це і вимагає закон, він буде внесений на розгляд відповідно комітетів і парламенту, щоб ми вже перейшли до системної дискусії. На сьогодні Міністерство фінансів збалансувало основу бюджету", - зазначив прем'єр.

Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін додав, що попередньо на медицину у проекті передбачено близько 144 мільярдів гривень.

"Міністерство фінансів завершує опрацювання закону про держбюджет, у тому числі консультації з головними розпорядниками. В граничних обсягах, які доводилися головними розпорядниками на медицину, було близько 144 млрд гривень передбачено. Я думаю, що за результатами консультацій вийдемо на якусь збалансовану суму", - сказав він.

Нагадаємо, раніше представник уряду в парламенті Василь Мокан заявив, що КМУ подасть проект державного бюджету на 2021 рік у Верховну раду у встановлений законодавством термін - до 15 вересня.

Так, спікер Ради Дмитро Разумков зазначив, що Кабмін повинен своєчасно подати держбюджет у парламент.

Як писало РБК-Україна, на початку серпня стало відомо, що доходи державного бюджету України за січень-липень 2020 року склали 588,3 млрд гривень; це на 4,9% (30,4 млрд грн) менше плану, відкоригованого в квітні.