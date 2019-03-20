Мінфін різко збільшив продаж ОВДП на аукціоні

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обсяг розміщення виріс в 3,5 рази

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 березня 2019 року залучило до державного бюджету 12,53 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 26.06.2019 на суму 5,064 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.

з погашенням 04.09.2019 на суму 615,35 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,99% річних.

з погашенням 20.11.2019 на суму 589,496 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,49% річних.

з погашенням 29.01.2020 на суму 34,887 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 19.08.2020 на суму 490,763 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,25% річних.

з погашенням 20.01.2021 на суму 3,392 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.

з погашенням 05.01.2022 на суму 30,969 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,25% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 19.06.2019 на суму 80,731 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,50% річних.

з погашенням 12.02.2020 на суму , 970 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 27.11.2019 на суму 2,505 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,50% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 березня 2019 року залучило до державного бюджету 3,498 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

У січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро).