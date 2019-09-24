Мінфін різко збільшив продаж гривневих ОВДП на аукціоні

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 вересня 2019 року залучило до державного бюджету 13,2 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні:

з погашенням 19.02.2020 на суму 54,819 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,89% річних.

з погашенням 19.08.2020 на суму 43,163 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,09% річних.

з погашенням 05.01.2022 на суму 229,153 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,50% річних.

з погашенням 26.02.2025 на суму 12,875 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 14,75% річних.

Зазначимо, на аукціоні 3 вересня Міністерство фінансів розмістило держоблігації на 1,904 млрд грн, 10 вересня - на 16,512 млрд грн, 17 вересня - на 2,758 млрд грн

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень (16-20 вересня) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн.