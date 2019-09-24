Мінфін різко збільшив продаж гривневих ОВДП на аукціоні

Покупці гривневих держоблігацій опустили курс долара до 24,2 грн
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 вересня 2019 року залучило до державного бюджету 13,2 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні:
Зазначимо, на аукціоні 3 вересня Міністерство фінансів розмістило держоблігації на 1,904 млрд грн, 10 вересня - на 16,512 млрд грн, 17 вересня - на 2,758 млрд грн
Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень (16-20 вересня) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн.