Мінфін різко скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 травня 2019 року залучило до державного бюджету 3,963 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 04.09.2019 на суму 418 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,37% річних.

з погашенням 06.11.2019 на суму 773 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,40% річних.

з погашенням 06.05.2020 на суму 677 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,99% річних.

з погашенням 16.06.2021 на суму 499 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,81% річних.

з погашенням 11.05.2022 на суму 90 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,00% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 02.04.2020 на суму 57 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня 2019 року залучило до державного бюджету 10,912 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Зазначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.