Мінфін прокоментував законопроект щодо авторизованого економічного оператора

Законопроект наблизить українське законодавство до стандартів ЄС

Министерство финансов приветствует решение Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержать законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора, аналогичного тому, что функционирует в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, законопроектом предлагаются изменения в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов выполнения главы 5 Раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Цель законопроекта - ввести в Украине институт авторизованного экономического оператора (АЭО) аналогичного тому, что функционирует в ЕС. Кроме того, значительная часть положений законопроекта касается изменения существующих на сегодня процедур декларирования товаров. В частности, законопроект предусматривает введение ввозной краткой декларации, которая применяется в ЕС, сообщили в Минфине.

"Концепция АЭО является ведущей мировой практикой в международной торговле, что позволит приблизить украинское законодательство к стандартам ЕС, уменьшит барьеры для международной торговли и повысит конкурентоспособность украинских экспортеров", - сказал заместитель Министра финансов Сергей Верланов.

Законопроект определяет круг субъектов, которые могут получить статус АЭО. Это могут быть предприятия, которые выполняют любую роль в международной цепи поставки товаров (производители, экспортеры, импортеры, таможенные представители, перевозчики, экспедиторы, держатели таможенных складов).

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сказала в интервью РБК-Украина рассказала о судьбе важных законопроектов в год выборов. Южанина сомневается в том, что важные законопроекты пройдут в парламенте.