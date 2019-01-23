Мінфін продав держоблігації на рекордну з початку року суму

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку року в державному бюджеті недостатньо коштів

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 січня 2019 року залучило до державного бюджету 13,568 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 01.05.2019 на суму 2,435 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,48% річних.

з погашенням 03.07.2019 на суму 2,752 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.

з погашенням 06.11.2019 на суму 534,9 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 08.01.2020 на суму 3,744 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,49% річних.

з погашенням 20.01.2021 на суму 299,9 млн. грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,54% річних.

з погашенням 05.01.2022 на суму 11 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,25% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 18.04.2019 на суму 52,3 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,50% річних.

з погашенням 23.10.2019 на суму 56,2 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,23% річних.

з погашенням 11.04.2019 на суму 20,7 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,50% річних.

з погашенням 05.06.2019 на суму 3 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,60% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 січня 2019 року залучило до державного бюджету 9,715 млрд грн.

Нагадаємо, в 2018 році державні запозичення до загального фонду держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд грн у гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. За даними Мінфіну, зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні - 174 млрд грн.