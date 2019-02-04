Мінфін запропонував муніципалітетам вкладати вільні кошти в ОВДП

Замість депозитів в банках міста можуть тримати кошти в державних облігаціях

Государственные облигации на сегодняшний день являются более привлекательным инструментом для муниципалитетов, чем депозитные программы в коммерческих банках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление заместителя министра финансов Василия Шкуракова в интервью агентству УНИАН.

Комментируя запрет правительства муниципалитетам в 2019 году размещать средства на депозитах, он отметил, что города могут использовать ОВГЗ.

"На сегодня более выгодно вложить деньги в ОВГЗ, чем разместить на депозит. Поэтому если местная власть поймет, что после покрытия необходимых расходов есть остатки средств, почему бы не использовать этот на 100% защищенный инструмент инвестирования. Рисков нет, а доходность будет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о ликвидности этого инструмента, Шкураков отметил: "Для этого нужно развивать вторичный рынок. Если срочно нужны ресурсы - можно продать облигации своему брокеру (один из банков-первичных дилеров) или другому инвестору на вторичном рынке, получив свою маржу. Мы готовы помочь обучить местные органы власти".

"Облигации внутреннего государственного займа - это очень привлекательный инструмент для инвестирования, поскольку дает высокую доходность. Текущая ставка по краткосрочным облигациям - 19,5%, по пятилетним - 16%. И это стабильная доходность, поскольку государство еще ни разу не допускала дефолт по внутренним долгам", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины до конца 2019 года запретил местным бюджетам размещать на депозитах временно свободные средства общего фонда. В пояснительной записке отмечается, что данное постановление подготовили для урегулирования бюджетных процессов, которые происходят в органах местного самоуправления. Также в правительстве отметили, что средства, которые зачисляются в общий фонд местных бюджетов, работают неэффективно, накапливаются и не участвуют в бюджетном процессе.