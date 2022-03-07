Мінфін оголосив другий аукціон з продажу військових облігацій
Міністерство фінансів 8 березня проведе другий аукціон з продажу військових облігацій. Придбати облігації можуть як громадяни України, так і іноземні інвестори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як зазначили в прес-службі, кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.
Придбати ОВДП можна через банки-первинні дилери. Список первинних дилерів.
Умови:
- номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень;
- строк обігу - 1 рік;
- ставка дохідності - 10%.
Нагадаємо, перший аукціон з продажу військових облігацій відбувся 1 березня 2022 року, від продажу яких в державний бюджет було залучено 8,1 млрд гривень.
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