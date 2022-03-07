Мінфін оголосив другий аукціон з продажу військових облігацій

Міністерство фінансів 8 березня проведе другий аукціон з продажу військових облігацій. Придбати облігації можуть як громадяни України, так і іноземні інвестори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Придбати ОВДП можна через банки-первинні дилери. Список первинних дилерів.

Умови:

номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень;

строк обігу - 1 рік;

ставка дохідності - 10%.

Нагадаємо, перший аукціон з продажу військових облігацій відбувся 1 березня 2022 року, від продажу яких в державний бюджет було залучено 8,1 млрд гривень.