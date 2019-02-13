Мінфін оприлюднив дані по динаміці зниження держборгу

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останні два роки відношення боргу до ВВП скоротилося на 20 відсоткових пунктів

Розмір державного та гарантованого державою боргу на кінець 2018 року склав 62% до ВВП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний огляд Міністерства фінансів за лютий 2019 року.

Згідно з даними Мінфіну, у 2017 році відношення боргу до ВВП становило 72%, в 2016 році - 81%, у 2015 році - 79%, а в 2014 році - 69%.

Однак відношення боргу до ВВП все ще значно вище, ніж в 2013 році - 40%.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2018 року становив 2 168,63 млрд грн або 78,32 млрд доларів. За даними Мінфіну, протягом 2018 року сума боргу збільшилася у гривневому еквіваленті на 26,94 млрд грн і в доларовому еквіваленті на 2,02 млрд доларів.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, в 2018 рівень боргу до ВВП знизився з 72% до 61%. У НБУ очікують, що жорстка фіскальна політика уряду і значні погашення боргу дозволять знизити рівень державного боргу нижче 60% від ВВП.