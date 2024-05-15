Минфин Германии раскрыл сумму замороженных российских активов в стране

"Эта сумма подвержена колебаниям оценки", - говорится в письме Министерства финансов Германии, адресованном Маркусу Хербранду, политику Свободной демократической партии Германии.

В марте 2023 года Минфин заявил о замороженных в Германии российских активах на сумму 5,25 млрд евро. В письме от 10 мая не приводится точная разбивка.

Российские активы в ЕС

Европейский Союз хочет использовать процентные выплаты по российским активам для усиления обороны Украины. Это предложение поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.

Министр финансов Кристиан Линднер планирует создать новый орган, который будет лучше обеспечивать соблюдение санкций и активизировать борьбу с отмыванием денег. Однако дискуссии внутри коалиционного правительства Германии зашли в тупик.