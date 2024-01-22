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Минфин назвал сумму расходов из госбюджета Украины на оборону и безопасность

Фото: расходы на оборону и безопасность составляют 60% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны за 2023 год составили 1,844 трлн. гривен или 60,8% расходов общего фонда госбюджета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, расходы сектора безопасности и обороны финансируются исключительно за счет налоговых поступлений.

По данным Минфина, средства были направлены на:

  • денежное довольствие для военнослужащих, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • и остальные виды издержек.

Расходы госбюджета

По данным Минфина, за 2023 год общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 3,034 трлн. гривен.

В структуре расходов наиболее направлено:

  • - 1223,2 млрд гривен – на оплату труда или 40,3% от общего объема расходов. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 943,8 млрд. гривен (в декабре - 107,8 млрд. гривен).
  • - 762,7 млрд гривен – на оплату использования товаров и услуг или 25,1% от общего объема расходов. Среди них:
    • 516,8 млрд гривен - для поддержки Вооруженных сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
    • 139,4 млрд гривен - перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • - 527,8 млрд гривен - на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 17,4% от общего объема расходов. Среди них:
    • 271,9 млрд гривен – трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
    • 173,9 млрд гривен – для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
  • - 247,6 млрд гривен – на обслуживание государственного долга или 8,2% от общего объема;
  • - 148,6 млрд гривен – на трансферты местным бюджетам или 4,9% от общего объема.

Дефицит бюджета

По данным Минфина, в 2023 году в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около 1,66 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы общего фонда составили 3,03 трлн. гривен. Государственный бюджет исполнен с дефицитом общего фонда в сумме 1,36 трлн гривен.

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