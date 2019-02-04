Мінфін назвав суми купівлі нерезидентами ОВДП

Фото: Василь Шкураков (РБК-Україна)

На ринок держоблігацій України прийшли нерезиденти

Нерезиденти на останніх аукціонах Міністерства фінансів з розміщення ОВДП купували держоблігації на 100-150 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника міністра фінансів Василя Шкуракова в інтерв'ю агентству УНІАН.

"Відкривають ліміти на придбання українських боргових паперів і нерезиденти. Тенденція останніх аукціонів - купівля нерезидентами гривневих облігацій на еквівалент 100-150 млн доларів. Це підігріває ринок і позитивно впливає на тенденцію до зниження ставок", - сказав він.

Крім того, він запевнив, що Мінфін разом з Національним банком тримає на контролі ситуацію щодо можливого раптового виходу нерезидентів з ринку.

Шкураков також нагадав, що в січні 2019 року Мінфін здійснив безпрецедентний обсяг запозичень - близько 42 млрд гривень, "хоча, зазвичай, січень не надто врожайний".

Нагадаємо, що доходність короткострокових гривневих ОВДП України в січні становила 19,5% річних.

Як повідомляло РБК-України, Міністерство фінансів затвердило Програму управління державним боргом на 2019 рік. Як зазначається в документі, на 2019 рік заплановано фінансування державного бюджету за допомогою широкого спектру боргових інструментів на загальну суму 345,9 млрд грн. За прогнозними розрахунками найбільшу питому вагу матимуть середньострокові інструменти - 45,4%, довгострокові інструменти становитимуть 42,2%, короткострокові інструменти - 12,4%.