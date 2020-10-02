Мінфін назвав суму державних запозичень з початку року

Сума запозичень досягла 400 млрд грн
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2020 року склали 399,3 млрд грн або 76,9% від запланованих на цей період. Платежі з погашення державного боргу склали 330,6 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування - 98,4 млрд грн (97,4% плану).
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 219,7 млрд грн. (80,7% плану), в тому числі в іноземній валюті 87,7 млрд грн (2,6 млрд доларів та 0,7 млрд євро).
Із зовнішніх джерел залучено 179,6 млрд грн. (72,6% плану), зокрема:
За даними Мінфіну, за січень-вересень 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 80,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 93,2 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 177,5 млрд гривень.
Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-вересень 2020 року склали 764,8 млрд гривень. Це на 1,5% (11,8 млрд гривень) менше плану, скоригованого у квітні.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.