Мінфін назвав суму державних запозичень з початку року

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2020 року склали 399,3 млрд грн або 76,9% від запланованих на цей період. Платежі з погашення державного боргу склали 330,6 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування - 98,4 млрд грн (97,4% плану).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 219,7 млрд грн. (80,7% плану), в тому числі в іноземній валюті 87,7 млрд грн (2,6 млрд доларів та 0,7 млрд євро).

Із зовнішніх джерел залучено 179,6 млрд грн. (72,6% плану), зокрема:

33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів під 4,375% річних;

55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання першого траншу кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;

15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС;

2,4 млрд грн (86,0 млн доларів) - отримання коштів позики МБРР в рамках проектів "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" та "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей";

55,4 млрд грн млрд грн шляхом розміщення 12-річних євробондів на суму 2,0 млрд доларів під 7,253% річних, у т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд доларів) для здійснення правочину за державним боргом з дострокового погашення/викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року з погашенням у 2021-2022 роках.

9,0 млрд грн шляхом приватного розміщення додаткового випуску облігацій зовнішньої державної позики 2015 року другої серії на суму 328,8 млн доларів з метою здійснення правочину з державними деривативами.

8,3 млрд грн (250,0 млн євро) отримання кредитів від Cargill Financial Services International, Inc.

За даними Мінфіну, за січень-вересень 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 80,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 93,2 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 177,5 млрд гривень.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-вересень 2020 року склали 764,8 млрд гривень. Це на 1,5% (11,8 млрд гривень) менше плану, скоригованого у квітні.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.