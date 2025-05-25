Минфин не предоставляет налоговые стимулы для импорта ветротурбин, - инвесторы

"Вчера вечером я получил письма, переписку между министерствами энергетики, финансов и экономики относительно освобождения от налогообложения ввоза ветротурбин. Солнце, биомасса, гидро, когенерация освобождены, а ветер заблокирован", - сказал Конеченков.

По его словам, Минфин считает, что государство потеряет большие деньги на налогах, хотя все знают, что НДС все равно чуть позже возвращается компании, которая ввозила ветротурбины, и это никак не влияет на бюджет.

По его словам, ветроэнергетика уже почти год, с июня 2024 года, начала добиваться освобождения от налогообложения ввоза оборудования, но результата нет, и это является одной из причин торможения развития этого сектора.

"Единственный позитив, что нас поддерживает Минэнерго, потому что хочет развивать ветроэнергетику", - отметил Конеченков.

Как сообщалось, по мнению Ольги Савченко, старшего партнера ЮК "Альтело", Украина должна продолжить и расширить существующие налоговые стимулы по импорту оборудования для энергетики, поскольку это ускоряет развитие зеленой энергетики.