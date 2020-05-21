Мінфін не виключає можливість перегляду бюджету-2020

Державний бюджет України на 2020 рік може бути переглянутий. Зміни можуть бути внесені, виходячи з ситуації з коронавірусом.

Про це в інтерв'ю одному з видань заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає урядовий портал.

За його словами, не виключений варіант перегляду бюджету в ту або іншу сторону.

"Адже бюджет верстався в березні і що нас чекає до вересня, у четвертому кварталі - складно передбачити. Це може бути як певний позитивний сценарій, коли необхідно буде збільшувати доходи, якщо ми будемо бачити, що у нас пішов хороший тренд. За негативним сценарієм я б зараз не йшов, немає підстав", - зазначив Марченко.

Він уточнив, що на сьогодні Україна, як і інші країни світу, виходить із ситуації з пандемією коронавірусу і карантинних обмежень.

"Може бути друга хвиля, третя (коронавірусу, - ред.) ... Уряд йде на адаптивний карантин, коли можна буде локально його зупиняти. Грубо кажучи, я б не робив прогнози, що ось уже все буде добре. Але про погане думати точно не потрібно", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінфін позичив ще 21 млрд гривень для покриття дефіциту держбюджету. За даними Казначейства, доходи бюджету України за квітень 2020 року становили 103,9 млрд гривень, що на 11,6% або на 13,6 млрд гривень менше плану (117,6 млрд гривень).

Зазначимо, великий перегляд бюджету-2020 був викликаний епідемією COVID-19 і отримав назву бюджету надзвичайної ситуації. В рамках нього були перенаправлені кошти на медичну сферу, доплату медикам, а також на допомогу бізнесу, який постраждав від карантину.