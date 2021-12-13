Мінфін не виключає перегляд бюджету-2022 через інфляцію

Державний бюджет на 2022 роки можуть переглянути, якщо рівень інфляції буде вище прогнозованого. Але предметно про це можна буде говорити тільки після перших місяців наступного року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році" .

"При поданні у Верховній раді доопрацьованого до другого читання проекту бюджету на 2022 рік Міністерство фінансів чітко відзначало існування значних ризиків наступного року", - зазначив Мінфін у коментарі РБК-Україна.

Серед ризиків у Міністерстві називають невизначеність ситуації з пандемією COVID-19, волатильність світових цін і потенційне уповільнення економіки Китаю, як і світової. Однак предметно про перегляд бюджету-2022 можна буде говорити лише після перших місяців наступного року.