Міненерговугілля оприлюднило дані щодо видобутку природного газу у 2018 році

Видобуток збільшився на 2,4%

Директорат ископаемых ископаемых Министерства энергетики и угольной промышленности Украины обнародовал данные по добыче природного газа в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте міністерства.

По данным ведомства, добыча газа за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 2,4% до 21,0 млрд куб. м.

mpe.kmu.gov.ua

При этом доля государственного сектора в добыче уменьшилась до 79%.

mpe.kmu.gov.ua

Среди компаний с государственным капиталом добыча "Укргаздобычи" за 2018 год составила 15 496 млн куб. м, "Укрнафты" - 1 121 млн куб. м, "Черноморнефтегаза" - 10 млн куб. м.

mpe.kmu.gov.ua

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что реальная себестоимость добычи газа в Украине составляет 250 долларов за 1 тыс. кубических метров. По словам Коболева, эта сумма учитывает капитальные вложения и все сопутствующие расходы.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил задачу перед государственной компанией "Укргаздобыча" нарастить добычу газа до 20 млрд кубометров в год.