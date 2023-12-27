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В Минэнерго призвали промышленные предприятия импортировать электроэнергию

Фото: в Минэнерго призвали промышленные предприятия импортировать электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Министерстве энергетики призывают предприятия к коммерческому импорту электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Светлану Гринчук.

В частности, она рассказала, что правительство предоставило возможность предприятиям осуществлять коммерческий импорт электроэнергии из соседних стран.

"Это обеспечивает им, предоставляет им определенные гарантии стабильной поставки электроэнергии. То есть, постановлением Кабмина определено, что те предприятия, которые импортируют 50% от своих потребностей, им гарантирована бесперебойная поставка электроэнергии. Это значительно помогает и балансировать энергосистему, поэтому мы призываем бизнес пользоваться этой возможностью", - сказала Гринчук.

Замминистра энергетики добавила, что в пиковые часы потребления энергосистема испытывает определенную нагрузку. Поэтому она призвала потребителей экономно потреблять электричество.

"Умное потребление должно быть уж если бы таким постоянным правилом не только в период войны, но и надеюсь после скорого окончания войны, потому что это экономит значительно ресурсы самих потребителей в первую очередь, позволяет балансировать систему", - подчеркнула Гринчук.

Ранее в Минэнерго заявляли, что причиной возникновения дефицита электроэнергии в определенные периоды суток являются вражеские обстрелы и нанесенные ими повреждения энергосистемы.

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Электроэнергия