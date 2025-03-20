В Минэнерго США подтвердили, что могут "без проблем" взять управление украинскими АЭС

В Министерстве энергетики США подтвердили, что могу взять управление украинскими атомными электростанциями. У США есть соответствующий опыт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики США Криса Райта в эфире телеканала Fox News.
"Нет проблем, мы можем это сделать", - сказал Райт в ответ на вопрос о возможном участии США в управлении украинскими АЭС для завершения войны.
Министр энергетики подчеркнул, что у США "есть огромный технический опыт для управления этими электростанциями".
По словам Райта, пока администрация президента США Дональда Трампа пока не обсуждает вопрос о возможности передачи украинских АЭС в собственность США.
"Я не думаю, что это требует присутствия на местах, но я оставлю внешнюю политику президенту Трампу и госсекретарю Рубио. Я знаю, что они работают не покладая рук", - добавил Райт.
Напомним, накануне в Белом доме заявили, что президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время разговора обсудили работу украинских АЭС. По словам спикера Белого дома, Трамп заявил, что США могли бы оказать помощь в управлении станциями.
Позже Зеленский подтвердил, что обсудил с Трампом работу Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована россиянами. Как отметил президент, они обсудили восстановление ЗАЭС.
Следует добавить, что Запорожская АЭС с начала полномасштабной войны находится под оккупацией России. Захватчики пренебрегают безопасностью самой большой в Европе АЭС, часто станция оказывается на грани блэкаута. Кроме того, известно, что россияне заминировали часть территорий ЗАЭС.
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