В Минэнерго спрогнозировали, когда отключений света может стать меньше

"На сегодня ключевым фактором, который влияет на стабильность работы энергосистемы является то, что мы живем несмотря на постоянные обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Это постоянный риск обесточивания", - заявил он.

Для того, чтобы максимально быстро проводить ремонтные кампании, по его словам, Украина сотрудничает с международными донорами.

"Также это получение оборудования от наших стран-партнеров для того, чтобы ремонтная кампания на объектах генерации, объектах распределения состоялась вовремя быстро и мы смогли как можно быстрее предоставить потребителям максимально доступной электроэнергии. Вместе с тем это и вопрос рационального потребления. Ведь потребляя экономно, вы помогаете сбалансировать энергосистему", - отметил Колесник.

При этом он добавил, что одним из факторов который влияет на повышенное потребление, является погода.

"Мы понимаем, что и погода является одним из факторов. На сегодня есть жара. Она влияет на повышенное потребление. Мы понимаем, что прогнозируемой жары через месяц-полтора уже не будет на таких пиковых температурах. Соответственно это повлияет более на стабилизацию работы и возможность уменьшения потребления, а соответственно и уменьшение графиков почасового ограничения подачи электроэнергии", - подчеркнул Колесник.