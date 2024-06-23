В Минэнерго рассказали о работе над развитием распределенной генерации по всей Украине
Министерство энергетики Украины работает над развитием распределенной генерации по всей территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук в эфир национального телемарафона "Єдині новини".
Говоря о действиях по защите объектов энергетической инфраструктуры от российских ударов, чиновница отметила важность усиления ПВО, а также высказалась о накоплении резервного оборудования, чтобы ускорить ремонтные и восстановительные работы.
"В первую очередь, то, что мы делаем как энергетики, и Вооруженные силы Украины, силы противовоздушной обороны, это пытаемся защитить с помощью усиления ПВО наши объекты. Это то самое важное, что нам нужно сейчас сконцентрироваться. Второе - это ремонты и быстрое восстановление ", – сказала Гринчук.
Она отметила, что на значительно поврежденных из-за поражения объектах такие процессы идут "не так быстро, как хотелось, но работа идет".
"Во вторых - мы работаем над развитием распределенной генерации по всей стране. Готовим сейчас, практически под вниманием каждый город, каждая точка, где можно дополнительно добавить генерацию, где можно улучшить состояние сетей. Поэтому над этим всем ведется работа", - рассказала заместитель главы Минэнерго
При этом Гринчук акцентировала, что хотя планы врага не известны, уже видно, что он не останавливает нанесение ударов по энергетическим объектам и энергетической инфраструктуре Украины.
Следовательно, самой главной задачей является защита энергообъектов, чтобы минимизировать возможные повреждения из-за атак противника, констатировала чиновница.
Напомним, ранее в июне в Национальном банке Украины заявили, что восстановление мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в стране "миллиарда долларов". В НБУ уточнили, что 1 мВт восстановления мощности стоит около 1 миллиона долларов.
Добавим, в мае в Федерации работодателей Украины заявили, что отечественные промышленные предприятия готовы развивать систему распределенной генерации, но ожидают обеспечения ликвидности и урегулирования многомиллиардных долгов на балансирующем рынке электроэнергии.
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