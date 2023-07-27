Минэнерго просит НБУ ускорить выдачу кредитов для возобновления ТЭС и ТЭЦ после обстрелов

"В мае правительство расширило Программу "Доступные кредиты 5-7-9%", предоставив возможность ТЭС и ТЭЦ брать кредиты на восстановление после обстрелов, однако до сих пор ни одного кредита выдано еще не было. Министерство недавно обратилось в Нацбанк, чтобы ускорить реализацию этой программы, ведь несколько энергокомпаний уже подали свои заявки", - сказал он.

Министр заверил, что в ближайшее время веерных отключений не будет, несмотря на то, что ситуация в системе остается сложной. По его словам, энергетики просят сокращать потребление в пиковые часы, чтобы облегчить процесс ремонта энергетической инфраструктуры.

"Текущий ремонт усложняется еще и тем, что мы рассчитываем преимущественно на внутренние ресурсы, ведь тепловая генерация не имеет доступа к внешним кредитным средствам", - уточнил Галущенко.

Напомним, в июне Кабинет министров Украины дополнительным постановлением урегулировал порядок льготного кредитования ТЭС и ТЭЦ в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для финансирования ремонта и замены поврежденного оборудования.