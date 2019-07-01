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Ціна на е/е для населення залишиться незмінною на новому ринку

Новини » Економіка    01.07.2019 - 10:58
Ціна на е/е для населення залишиться незмінною на новому ринку
Фото: ремонт електромереж (РБК-Україна)

Після запровадження нового ринку е/е ціни для населення не повинні зростати

Із запровадженням нової моделі ринку з 1 липня 2019 року ціна на електроенергію для населення має залишитися незмінною. Про це йдеться у зверненні міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, яке оприлюднене у Facebook.

Як зазначив міністр, також не повинна різко піднятися ціна на електроенергію і для непобутових споживачів.

"Ми збалансували систему таким чином, що вона не призведе до зростання ціни для населення, яку, до речі, не підвищували з березня 2017 року. Варто також знати, що ціна електроенергії для населення України в 2,6 рази нижча, ніж в Росії, в 2,7 рази нижча, ніж в Білорусі", - додав Насалик.

Ціна на е/е для населення залишиться незмінною на новому ринку

Як повідомляло РБК-Україна, нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року.  Кабмін поклав на держкомпанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" спеціальні обов’язки продавати частину електроенергії за фіксованою ціною "Гарантованому покупцю". Таким чином, ціна електроенергії для населення до кінця року змінюватися не повинна.

Нагадаємо, за даними Держстату, у другому півріччі 2018 року середня ціна для населення України за 1 кВт-год склала 1,20 грн з ПДВ.

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