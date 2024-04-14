В Минэнерго объяснили важность "холодной остановки" Запорожской АЭС

Как отмечает министерство, при холодной остановке, если отвод тепла прерывается по какой-либо причине, существует дополнительный запас реагирования в несколько дней, прежде чем охлаждение ядерного топлива в реакторе может быть нарушено.

Также в таком состоянии реакторы АЭС требуют меньше воды для охлаждения, чем при горячей остановке.

В Минэнерго отмечает, что проблема с водой стала острее, когда оккупанты разрушили дамбу Каховской ГЭС летом 2023 года.

Добавим, что "холодная остановка" ядерного реактора - это состояние, когда реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. В таком состоянии АЭС не генерирует электроэнергию.