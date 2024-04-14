В Минэнерго объяснили важность "холодной остановки" Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция перевела шесть реакторов в состояние "холодной остановки". Это важно во избежание ядерной катастрофы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.
Как отмечает министерство, при холодной остановке, если отвод тепла прерывается по какой-либо причине, существует дополнительный запас реагирования в несколько дней, прежде чем охлаждение ядерного топлива в реакторе может быть нарушено.
Также в таком состоянии реакторы АЭС требуют меньше воды для охлаждения, чем при горячей остановке.
В Минэнерго отмечает, что проблема с водой стала острее, когда оккупанты разрушили дамбу Каховской ГЭС летом 2023 года.
Добавим, что "холодная остановка" ядерного реактора - это состояние, когда реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. В таком состоянии АЭС не генерирует электроэнергию.
Стоит отметить, что Запорожская атомная станция - это самая большая АЭС в Европе. Она была оккупирована россиянами в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Оккупанты используют станцию в военных целях.
За время оккупации ЗАЭС неоднократно отключалась от линий, которые соединяют ее с украинской энергетикой.
Недавно в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская атомная электростанция перевела все реакторы в состояние "холодной остановки". 13 апреля последний блок перевели в это состояние.
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