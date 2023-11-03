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В Минэнерго объяснили, готовятся ли в Украине плановые отключения

Пятница 03 ноября 2023 13:29
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В Минэнерго объяснили, готовятся ли в Украине плановые отключения Фото: в Минэрего Украины высказались о плановых отключениях света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине не готовят в настоящее время графики веерных или плановых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Проблемы со светом возможны при условии, в частности, массированных вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра энергетики Украины Ярослава Демченкова в эфире национального телемарафона.

Чиновник отметил, что о плановых отключениях "сейчас речь не идет".

Среди факторов, которые могут повлиять на введение ограничений, он назвал только:

  • массовые российские обстрелы украинских энергообъектов,
  • потенциальные повреждения критической инфраструктуры вследствие атак врага,
  • фактор природы.

"Мы все должны учитывать фактор войны и я призываю граждан быть готовыми к разным ситуациям. Мы должны понимать, что отключений не будет, если не будет обстрелов" - подчеркнул представитель Минэнерго.

Удары РФ по украинской энергосистеме и угроза блэкаутов

Напомним, все минувшие осень и зиму российские захватчики массированно обстреливали территорию Украины, пытаясь атаковать объекты энергетики. Несмотря на эффективную работу ПВО ВСУ, без "прилетов" обойтись не удалось. Поэтому в некоторый период пришлось применять экстренные, а затем уже плановые отключения света.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов войск РФ по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в нашей стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Добавим, что согласно прогнозам "Укрэнерго", в эту зиму могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

В конце октября в Минэнерго заявили, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. И пока ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины.

Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина.

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відключеня світла Минэнерго
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