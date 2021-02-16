Міненерго підтримує об'єднання "Центренерго" з держшахтами, - Вітренко

"Я бачу переваги вертикальної інтеграції. Питання лише у виборі конкретних шахт, щоб ця інтеграція була дійсно ефективною, були певні синергії", - сказав він.

На думку Вітренка, поточна збиткова діяльність "Центренерго", яка змушено спалює газ для вироблення електроенергії на тлі морозів і низьких запасів вугілля, не повинна впливати на фінансову привабливість компанії як об'єкта приватизації.

"Ціна приватизації визначається щодо майбутніх прибутків, а не історичними прибутками. Це (поточна діяльність, - ред.) просто вплине на фінансовий результат в цьому році, але приватизація - це завжди про майбутнє, а не про минуле", - сказав Вітренко.