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В Минэнерго оценили вероятность отключений света по всей Украине: не знаем планов врага

Фото: в Минэнерго сделали заявление об отключениях света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Отключения света по всей Украине пока не будут вводить. Но энергетики не знают, чего ожидать от врага и какими могут быть последствия возможных атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире телемарафона.

"Пока речь не идет о введении графиков для всей страны. Но мы должны понимать, что мы не знаем планов врага и какими будут дальнейшие его атаки, насколько они будут масштабными и успешными для них с, к сожалению, последствиями для нас", - сказала она.

По ее словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить энергосистему Украины. Как отметила заместитель министра, враг во время последних обстрелов атаковал объекты передачи электроэнергии.

"Наши энергетики работают практически круглосуточно, чтобы решить те проблемные вопросы, которые есть. В первую очередь это с системой передачи. Враг атакует прицельно подстанции и объекты генерации тоже, но в основном системы передачи сейчас под прицелом", - пояснила Гринчук.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

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МинэнергоенергетикиЭлектроэнергияОтключения света